Гройсман поручил АМКУ проверить правомерность повышения цен на топливо

“Надо разобраться с этим бензином. Есть заговор или нет сговора. Потому что это важно. Я понимаю, что нефть растет. Это правда. Если растет нефть, соответственно, могут расти нефтепродукты. Но во всем есть здравый смысл и предел. Я бы очень просил бы вас (обратился Премьер к голове АМКУ Юрию Терентьевк — ред.), потому что у правительства нет никаких инструментов, есть инструменты в АМКУ”, — сказал Гройсман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стоимость бензина уже европейская, дизель еще догоняет — инфографика

Напомним, в четверг, 11 октября по всей Украине состоялись акции против высоких цен на топливо. Автомобилисты протестовали, в частности, в Киеве, Харькове, Черновцах, Днепре, Херсоне, Житомире, Николаеве, Ровно, Львове.

Как сообщал УНН, в сентябре в Антимонопольном комитете Украины сообщили, что пока не видят оснований для проведения расследования в связи с ростом цен на топливо в течение предыдущих двух недель.