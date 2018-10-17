Гройсман поручил АМКУ проверить правомерность повышения цен на топливо

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 53239 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114926 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122928 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162376 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150863 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139544 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129931 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177079 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118246 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141771 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Актуальное
Гройсман поручил АМКУ проверить правомерность повышения цен на топливо

Гройсман поручил АМКУ проверить правомерность повышения цен на топливо

Киев  •  УНН

 • 14035 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Антимонопольному комитету Украины проверить правомерность поднятия стоимости топлива на украинских автозаправочных станциях. Такое поручение глава правительства дал в ходе заседания правительства, передает корреспондент УНН.

“Надо разобраться с этим бензином. Есть заговор или нет сговора. Потому что это важно. Я понимаю, что нефть растет. Это правда. Если растет нефть, соответственно, могут расти нефтепродукты. Но во всем есть здравый смысл и предел. Я бы очень просил бы вас (обратился Премьер к голове АМКУ Юрию Терентьевк — ред.), потому что у правительства нет никаких инструментов, есть инструменты в АМКУ”, — сказал Гройсман.

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Напомним, в четверг, 11 октября по всей Украине состоялись акции против высоких цен на топливо. Автомобилисты протестовали, в частности, в Киеве, Харькове, Черновцах, Днепре, Херсоне, Житомире, Николаеве, Ровно, Львове.

Как сообщал УНН, в сентябре в Антимонопольном комитете Украины сообщили, что пока не видят оснований для проведения расследования в связи с ростом цен на топливо в течение предыдущих двух недель.

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