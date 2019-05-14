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7 марта, 06:35 • 111891 просмотра

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6 марта, 19:19 • 137955 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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АМКУ оштрафовал крупнейшие АЗС на 77 млн грн

АМКУ оштрафовал крупнейшие АЗС на 77 млн грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Сегодня, 14 мая 2019 года, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компании WOG, ОККО и SOCAR на 77 млн грн из-за завышения цен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель АМКУ Юрий Терентьев, передаэ УНН.

"Сегодня, 14 мая 2019 года, АМКУ принято решение по результату расследования дела о совершении антиконкурентных согласованных действий компаниями WOG, ОККО и SOCAR (по квалификации часть 3 статьи 6 Закона "О защите экономической конкуренции" - совершение подобных действий в течение 2017 года)", - говорится в сообщении.

На ответчиков наложены штрафные санкции в общем размере более 77 млн грн.

Как сообщал УНН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Антимонопольному комитету Украины проверить правомерность поднятия стоимости горючего на украинских автозаправочных станциях.

Напомним, в октябре прошлого года по всей Украине прошли акции против высоких цен на горючее. Автомобилисты протестовали, в частности, в Киеве, Харькове, Черновцах, Днепре, Херсоне, Житомире, Николаеве, Ровно, Львове.

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