Украина сократила запасы сжиженного газа и бензина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. За месяц запасы бензина моторного в Украине сократились на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
По состоянию на 1 мая 2019 года запасы бензина моторного составляли 161,1 тыс. тонн, что на 0,2% меньше, чем по состоянию на 1 апреля 2019 года, и на 1,2% меньше, чем по состоянию на 1 мая 2018 года.
Также Украина сократила запасы сжиженного газа - на 1,9% за месяц. За год запасы газа сжиженного выросли на 7%.
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При этом, запасы топлива дизельного выросли - до 411,1 тыс. тонн, на 4,7% за месяц, на 28,7% за год.
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, украинские водители отдают предпочтение газу над бензином.