Українців попередили про загрозу росту цін на пальне через обмеження РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Антимонопольний комітет України попередив про можливе зростання цін на пальне на заправках через обмеження на експорт нафти з боку Росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АМКУ.
"Оскільки близько 80% нафтопродуктів від загального обсягу імпорту ввозиться на територію України з Республіки Білорусь та Російської Федерації, ресурсне наповнення ринку та цінова ситуація на ньому безпосередньо залежить від стабільності поставок пального із вказаних країн", - вказали в комітеті.
В АМКУ нагадали, що з 1 червня цього року вивезення з Росії на територію України бензинів моторних, дизельного палива та скрапленого газу буде можливим лише за наявності дозволу, виданого міністерством економічного розвитку РФ.
"Це створює ризики щодо обмеження конкуренції на ринку оптової торгівлі нафтопродуктами та може зумовити зростання цін на пальне в роздрібній мережі, в тому числі у зв’язку з необхідністю диверсифікації джерел поставок", - зазначили в АМКУ.
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Про існуючі загрози стосовно ресурсного наповнення ринку комітет, як зазначається, повідомив Адміністрацію Президента України, Раду національної безпеки і оборони України та Кабінет міністрів України.
Також вказано, що АМКУ стежитиме за ситуацією з метою недопущення учасниками ринку порушень законодавства про захист економічної конкуренції. У разі виявлення таких порушень комітет обіцяє вживати заходи відповідно до чинного законодавства.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.