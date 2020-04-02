Украинские предупредили о вероятном снижении иммунитета на этой неделе из-за погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине до конца недели ожидаются субкомфортные погодные условия, поэтому у людей могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость, снижение иммунитета, а также рассеянность и быстрая утомляемость. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Так, с четверга и до воскресенья будут наблюдаться субкомфортные погодные условия, в частности больше субкомфорт будет ощущаться сегодня - до показателя в -11.
В таких погодных условиях человек может испытывать умеренную теплонагрузку, субъективное теплоощущения - очень тепло. В этом случае могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость.
Также терморегуляторная нагрузка может быть слабой, и отмечается как - "прохладно", в этом случае может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета.
Напомним, что в Украине в четверг, 2 апреля, осадков не ожидается, воздух днем прогреется до 13 градусов тепла.