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Синоптики прогнозують сьогодні до 13 градусів тепла

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Україні у четвер, 2 квітня, опадів не очікується, повітря вдень прогріється до 13 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, 2 квітня без опадів, температура повітря вночі 0-5 градусів морозу, вдень 8-13 градусів тепла.

У Карпатах вночі 6-11 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.

На Київщині 2 квітня без опадів, температура вночі 0-5 градусів морозу, у Києві - 1-3 градусів морозу, вдень 8-12 градусів тепла. Вітер південно-західний, помірний.

Нагадаємо, синоптики пояснили сніг наприкінці березня.

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