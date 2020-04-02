Синоптики прогнозують сьогодні до 13 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Україні у четвер, 2 квітня, опадів не очікується, повітря вдень прогріється до 13 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, 2 квітня без опадів, температура повітря вночі 0-5 градусів морозу, вдень 8-13 градусів тепла.
У Карпатах вночі 6-11 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.
На Київщині 2 квітня без опадів, температура вночі 0-5 градусів морозу, у Києві - 1-3 градусів морозу, вдень 8-12 градусів тепла. Вітер південно-західний, помірний.
Нагадаємо, синоптики пояснили сніг наприкінці березня.