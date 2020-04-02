Синоптики прогнозируют сегодня до 13 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Украине в четверг, 2 апреля, осадков не ожидается, воздух днем прогреется до 13 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Так, 2 апреля без осадков, температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла.
В Карпатах ночью 6-11 градусов мороза, днем около 0 градусов.
В Киевской области 2 апреля без осадков, температура ночью 0-5 градусов мороза, в Киеве - 1-3 градусов мороза, днем 8-12 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный.
Напомним, синоптики объяснили снег в конце марта.