Українців попередили про ймовірне зниження імунітету цього тижня через погоду

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури за показником Миссенарда, в Україні до кінця тижня очікуються субкомфортні погодні умови, тож у людей можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість, зниження імунітету, а також неуважність та швидка стомлюваність. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.