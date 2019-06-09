Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В воскресенье на большей части территории Украины наблюдаться грозы, на Правобережье местами будут наблюдаться град, порывы ветра и шквалы. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, передает УНН.
"По данным Укргидрометцентра, 9 июня на большей части территории страны грозы, на Правобережье местами град, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Как сообщал УНН, ранее в Украине объявили штормовое предупреждение с на 9 июня, ожидаются грозы, град и порывы ветра. Уровень опасности - желтый.