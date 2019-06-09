Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

"По данным Укргидрометцентра, 9 июня на большей части территории страны грозы, на Правобережье местами град, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как сообщал УНН, ранее в Украине объявили штормовое предупреждение с на 9 июня, ожидаются грозы, град и порывы ветра. Уровень опасности - желтый.