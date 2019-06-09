Українців попередили про погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У неділю на більшій частині території України спостерігатимуться грози, на Правобережжі подекуди спостерігатимуться град, пориви вітру та шквали. Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України, передає УНН.
“За даними УкрГідрометцентру,9 червня на більшій частині території країни грози, на Правобережжі подекуди град, місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с”, — повідомили у прес-службі ДСНС.
Як повідомляв УНН, раніше в Україні оголосили штормове попередження з на 9 червня, очікуються грози, град та пориви вітру. Рівень небезпечності — жовтий.