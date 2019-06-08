В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження на 9 червня. Синоптики попереджають про грози, град та пориви вітру, передає УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.
"9 червня на більшій частині території країни грози, на Правобережжі подекуди град, місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні на більшій частині території країни короткочасні дощі, грози, а подекуди град та шквали 15-20 м/с.
Як повідомляв УНН, негода в Україні залишила без світла майже 70 міст і сіл.