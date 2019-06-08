Україні сьогодні обіцяють грози, а подекуди – град та шквали
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Сьогодні на більшій частині території країни короткочасні дощі, грози, а подекуди град та шквали 15-20 м/с. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"На більшій частині території країни короткочасні дощі, грози, вдень у західних, центральних, Одеській, Сумській та Харківській областях подекуди град та шквали 15-20 м/с", - повідомили в Укргідрометцентрі.
За даними синоптиків, вітер очікується східний і південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 26-31°, в західних областях 23-28°.
Нагадаємо, негода в Україні залишила без світла майже 70 міст і сіл.