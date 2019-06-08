Украине сегодня обещают грозы, а местами - град и шквалы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Сегодня на большей части территории страны кратковременные дожди, грозы, а местами град и шквалы 15-20 м / с. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"На большей части территории страны кратковременные дожди, грозы, днем в западных, центральных, Одесской, Сумской и Харьковской областях местами град и шквалы 15-20 м/с", - сообщили в Укргидрометцентре.
По данным синоптиков, ветер ожидается восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 26-31°, в западных областях 23-28°.
Напомним, непогода в Украине оставила без света почти 70 городов и сел.