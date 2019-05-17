Украинцев предупредили об ухудшении погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В пятницу, 17 мая, в западной части местами грозы и шквалы, ночью в Ровенской, Житомирской и Винницкой областях значительные дожди. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным УкрГидрометцентра, 17 мая в западной части местами грозы и шквалы 15-20 м/с, ночью в Ровенской, Житомирской и Винницкой областях значительные дожди (И уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
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Напомним, в Украине в результате ожидаемых значительных и сильных дождей ожидаются подъемы уровней воды.