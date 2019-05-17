Українців попередили про погіршення погоди
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У п’ятницю, 17 травня, у західній частині місцями грози та шквали, вночі на Рівненщині, Житомирщині та Вінниччині значні дощі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“За даними УкрГідрометцентру, 17 травня у західній частині місцями грози та шквали 15-20 м/с, вночі на Рівненщині, Житомирщині та Вінниччині значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, в Україні внаслідок очікуваних значних та сильних дощів, очікуються підйоми рівнів води.