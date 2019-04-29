Украинцев предупредили о повышенном уровне воды в реках

"29 апреля на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,3 м, в нижних течениях Боржавы и Тисы до 1,5 м над текущими уровнями, в пределах русел, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за потепления в Карпатах ожидают схода лавин.

Как сообщал УНН, в период празднования Пасхи, начиная с 9:00 27 апреля по 9:00 2 мая, подразделения ДСНС переходят на усиленный режим несения службы.