Українців попередили про підвищення рівня води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. На період після Пасхи, 29 квітня, на річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні (ДСНС).
“29 квітня на річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,3 м, в нижнiх течiях Боржави та Тиси до 1,5 м над поточними рівнями, в межах русел, без негативних наслідків”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, через потепління у Карпатах очікують сходження лавин.
Як повідомляв УНН, на період святкування Великодня, починаючи з 9 години 27 квітня до 9 години 2 травня, підрозділи ДСНС переходять на посилений режим несення служби.