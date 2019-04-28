Через потепління у Карпатах очікують сходження лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У зв'язку з потеплінням та очікуваними дощами, 28 - 29 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається сніголавинна небезпека третього рівня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку з потеплінням та очікуваними дощами, 28 — 29 квітня у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)”, — йдеться в повідомленні ДСНС.
Як повідомляв УНН, по Києву і Київській області оголосили штормове попередження на весь день 28 квітня.
Крім того, у ДСНС попередили про підвищену пожежну небезпеку у північних, західних, центральних та Харківській областях.