Українців попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у Великдень

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. У північних, західних, центральних та Харківській областях підвищенна пожежна небезпека. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні.

“За даними УкрГідрометцентру, 28 квітня у північних, західних, центральних та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу), на решті території України висока (4 класу) пожежна небезпека”, — йдеться у повідомленні.

Рятувальники окремо повідомили про ситуацію у столиці України.

“У Києві та Київській області 28 квітня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека”, — додали у прес-службі ДСНС.

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Зокрема, по Києву і Київській области оголосили штормове попередження на весь день 28 квітня. Пройдуть грози. В Україні, крім південних, Кіровоградської та Дніпропетровської областей, короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі.

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