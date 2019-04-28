Українців попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у Великдень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У північних, західних, центральних та Харківській областях підвищенна пожежна небезпека. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні.
“За даними УкрГідрометцентру, 28 квітня у північних, західних, центральних та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу), на решті території України висока (4 класу) пожежна небезпека”, — йдеться у повідомленні.
Рятувальники окремо повідомили про ситуацію у столиці України.
“У Києві та Київській області 28 квітня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека”, — додали у прес-службі ДСНС.
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Зокрема, по Києву і Київській области оголосили штормове попередження на весь день 28 квітня. Пройдуть грози. В Україні, крім південних, Кіровоградської та Дніпропетровської областей, короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі.