На Пасху в Україні очікуються грозові дощі

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. По Києву і Київській области оголосили штормове попередження на весь день 28 квітня. Пройдуть грози. В Україні, крім південних, Кіровоградської та Дніпропетровської областей, короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

"28 квітня на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі, вдень у західних областях місцями шквали 15-20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий)", - раніше повідомили синоптики.

У прес-службі додали, що 28 квітня в Україні хмарно з проясненнями. В Україні, крім південних, Кіровоградської та Дніпропетровської областей, короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°; вдень 19-24°, на крайньому заході 15-18°.

Як повідомляв УНН, у найближчі три доби характер погоди зміниться.

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