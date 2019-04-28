На Пасху в Україні очікуються грозові дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. По Києву і Київській области оголосили штормове попередження на весь день 28 квітня. Пройдуть грози. В Україні, крім південних, Кіровоградської та Дніпропетровської областей, короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"28 квітня на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі, вдень у західних областях місцями шквали 15-20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий)", - раніше повідомили синоптики.
У прес-службі додали, що 28 квітня в Україні хмарно з проясненнями. В Україні, крім південних, Кіровоградської та Дніпропетровської областей, короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°; вдень 19-24°, на крайньому заході 15-18°.
Як повідомляв УНН, у найближчі три доби характер погоди зміниться.