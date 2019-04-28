На Пасху в Украине ожидаются грозовые дожди

"28 апреля на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди, днем в западных областях местами шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый)", - ранее сообщили синоптики.

В пресс-службе добавили, что 28 апреля в Украине облачно с прояснениями. В Украине, кроме южных, Кировоградской и Днепропетровской областей, кратковременные дожди, местами грозы, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°; днем 19-24°, на крайнем западе 15-18°.

Как сообщал УНН, в ближайшие трое суток характер погоды изменится.