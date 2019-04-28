Тисячі рятувальників чергуватимуть у посиленому режимі на Великодні свята
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. На період святкування Великодня, починаючи з 9 години 27 квітня до 9 години 2 травня, підрозділи ДСНС переходять на посилений режим несення служби, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
«Посилена готовність сил і засобів Служби до реагування на надзвичайні ситуації пояснюється тим, що святкування Великодня пов’язане з масовим використанням відкритого вогню, зокрема свічок та лампадок, під час богослужінь», - повідомляють рятувальники.
Зазначається, що до 9-ї ранку 2 травня на цілодобовому чергуванні перебувають близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС, у разі необхідності сили будуть збільшені.
Також, в готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, а саме 9 повітряних суден.
Як повідомляв УНН, українців попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у Великдень.