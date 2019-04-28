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Тисячі рятувальників чергуватимуть у посиленому режимі на Великодні свята

Тисячі рятувальників чергуватимуть у посиленому режимі на Великодні свята

Київ • УНН

 • 10138 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. На період святкування Великодня, починаючи з 9 години 27 квітня до 9 години 2 травня, підрозділи ДСНС переходять на посилений режим несення служби, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.

«Посилена готовність сил і засобів Служби до реагування на надзвичайні ситуації пояснюється тим, що святкування Великодня пов’язане з масовим використанням відкритого вогню, зокрема свічок та лампадок, під час богослужінь», - повідомляють рятувальники.

Зазначається, що до 9-ї ранку 2 травня на цілодобовому чергуванні перебувають близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС, у разі необхідності сили будуть збільшені.

Також, в готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, а саме 9 повітряних суден.

Як повідомляв УНН, українців попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у Великдень.

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