Украинцев предупредили о гололеде
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Вечером 6 февраля и в течение 7 февраля на дорогах, кроме южной части, гололед. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"По данным Укргидрометцентра, вечером 6 февраля и в течение 7 февраля на дорогах, кроме южной части, гололедица ( 1-й уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
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По Киеву и Киевской области вечером 6 февраля и в течение 7 февраля на дорогах гололед (1 уровень опасности, желтый).
Напомним, киевлян предупредили об осложнении погодных условий в среду, 6 февраля, - изморозь, гололед.