Українців попередили про ожеледицю
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Ввечері 6 лютого та протягом 7 лютого на дорогах, крім південної частини, ожеледиця. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
"За даними УкрГідрометцентру, ввечері 6 лютого та протягом 7 лютого на дорогах, крім південної частини, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
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По Києву та Київській області ввечері 6 лютого та протягом 7 лютого на дорогах ожеледиця (1 рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, киян попередили про ускладнення погодних умов у середу, 6 лютого, - паморозь та ожеледь.