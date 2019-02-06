Українців попередили про ожеледицю

"За даними УкрГідрометцентру, ввечері 6 лютого та протягом 7 лютого на дорогах, крім південної частини, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

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По Києву та Київській області ввечері 6 лютого та протягом 7 лютого на дорогах ожеледиця (1 рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, киян попередили про ускладнення погодних умов у середу, 6 лютого, - паморозь та ожеледь.