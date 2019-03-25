Украинцев предупредили про возможные перепады настроения из-за погоды

"Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине с 25 по 29 марта будут фиксироваться субкомфортные погодные условия", - сообщили в пресс-службе.

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"Во время субкомфортных погодных условий человек испытывает умеренную теплонагрузку, субъективные теплоощущения - очень тепло. Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость. Терморегуляторная нагрузка слабая, отмечается как - "прохладно", может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета", - добавили синоптики.

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Как сообщал УНН, асторономы изменили прогноз магнитных бурь для украинцев.