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Украинцев предупредили о возможных мигренях из-за погоды

Киев • УНН

 • 12374 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине на этой неделе с 10 по 14 ноября будут фиксироваться преимущественно дискомфортные погодные условия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Украинцев предупредили о возможных мигренях из-за погоды

"Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине на этой неделе с 10 по 14 ноября будут фиксироваться преимущественно дискомфортные погодные условия", - сообщили в пресс-службе.

Синоптики подчеркнули, что во время дискомфортных погодных условий человек испытывает значительную нагрузку на терморегуляционные систему, возникает риск перегрева организма. Могут происходить резкие изменения эмоциональной активности, апатия, приступы головной боли, снижение работоспособности, а также рассеянность, отмечается быстрая утомляемость.

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Возникает риск переохлаждения организма, большая или чрезмерная нагрузка механизма терморегуляции. Человек характеризует теплоощущения как "очень и очень холодно". Неблагоприятно сказывается на состоянии нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной системах организма. Возникает невнимательность, сонливость.

"В отдельные часы вечером 10 декабря и почти весь дней 11 декабря будут фиксироваться субкомфортные погодные условия. Люди могут чувствовать умеренную теплонагрузку. Растет возбудимость и раздражительность, отмечается снижение иммунитета, перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, украинцев предупредили о "холодовой аллергии" в связи с морозами.

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