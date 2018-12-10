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Українців попередили про можливі мігрені через погоду

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому тижні з 10 по 14 листопада будуть фіксуватися переважно дискомфортні погодні умови. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Українців попередили про можливі мігрені через погоду

“ Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому тижні з 10 по 14 листопада будуть фіксуватися переважно дискомфортні погодні умови”, — повідомили у прес-службі.

Синоптики підкреслили, що під час дискомфортних погодних умов людина відчуває значне навантаження на терморегуляційну систему, виникає ризик перегріву організму. Можуть відбуватись різкі зміни емоційної активності, апатія, напади головного болю, зниження працездатності, а також неуважність, відмічається швидка стомлюваність.

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Виникає ризик переохолодження організму, велике або надмірне навантаження механізму терморегуляції. Людина характеризує тепловідчуття як “дуже і надто холодно”. Несприятливо позначається на стані нервової, серцево-судинної та дихальної системах організму. Виникає неуважність, сонливість.

“В окремі години ввечері 10 грудня та майже увесь день 11 грудня будуть фіксуватися субкомфортні погодні умови. Люди можуть відчувати помірне теплонавантаження. Зростає збудливість і дратівливість, відзначається зниження імунітету, перепади емоційної активності, зниження уваги і працездатності, підвищена сонливість”, — додали у прес-службі.

Як повідомляв УНН, українців попередили про "холодову алергію" у зв’язку із морозами.

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