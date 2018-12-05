Украинцев предупредили о мокром снеге и гололедице
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях Украины сегодня ожидается дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Температура на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму и на юге Одесской области днем 4-6° тепла", - сообщили синоптики.
На дорогах местами гололедица, в южной части ночью и утром туман.
Ветер южный с переходом в западной половине на северо-западный, 5-10 м/с.
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В Киеве сегодня без существенных осадков. Утром туман, гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.