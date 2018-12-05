Українців попередили про мокрий сніг і ожеледицю
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У західних, північних, більшості центральних, Одеській і Миколаївській областях України сьогодні очікується дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, в Криму та на півдні Одещини вдень 4-6° тепла", - повідомили синоптики.
На дорогах місцями ожеледиця, у південній частині вночі та вранці туман.
Вітер південний з переходом у західній половині на північно-західний, 5-10 м/с.
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У Києві сьогодні без істотних опадів. Вранці туман, ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.