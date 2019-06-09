Украинцев предупредили о грозах, а иногда - о градах и шквалах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Сегодня на большей части территории страны ожидаются грозы, а местами град и шквалы ветра 15-20 м / с. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"По данным Укргидрометцентра, 9 июня на большей части территории страны грозы, на Правобережье местами град, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
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Напомним, непогода в Украине оставила без света почти 70 городов и сел.
Как сообщал УНН, в Черкасской циклон разрушил дамбы и подтопил улицу.