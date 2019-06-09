Українців попередили про грози, а подекуди – про гради та шквали
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Сьогодні на більшій частині території країни очікуються грози, а подекуди град та шквали вітру 15-20 м/с. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
“За даними УкрГідрометцентру, 9 червня на більшій частині території країни грози, на Правобережжі подекуди град, місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Таллінні зафіксували аномальну спеку
Нагадаємо, негода в Україні залишила без світла майже 70 міст і сіл.
Як повідомляв УНН, на Черкащині циклон зруйнував дамби і підтопив вулицю.