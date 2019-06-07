У Таллінні зафіксували аномальну спеку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У столиці Естонії Таллінні зафіксована рекордна для регіону спека, повідомляє УНН із посиланням на err.
Так, температура повітря сягнула рекордної для регіону позначки – 31 градус.
Медики стурбовані і попереджають про теплові удари та можливі опіки.
"Щороку до нас привозять людей з тепловими ударами. Я зазвичай кажу, що людське тіло не призначене до всебічного підсмажування: гарячий пісок знизу і сонячні промені зверху. Треба робити паузи", - пояснив керівник Центру екстреної медицини Іда-Талліннської центральної лікарні Мярт Пиллувєер.
Водночас, щороку в період спеки кількість звернень до лікарів збільшується. Медики рекомендують пити більше води, носити головні убори та не затримуватися на пляжі більш ніж 12 годин.
Як повідомляв УНН, в Україні цього року літо буде в цілому теплим, навіть спекотним, протягом якого можливі зливи й град.