В Таллине зафиксировали аномальную жару

Так, температура воздуха достигла рекордной для региона отметки - 31 градусов.

Медики обеспокоены и предупреждают о тепловые удары и возможны ожоги.

"Каждый год к нам привозят людей с тепловыми ударами. Я обычно говорю, что человеческое тело не предназначено к всестороннему поджаривания: горячий песок снизу и солнечные лучи сверху. Надо делать паузы", - пояснил руководитель Центра экстренной медицины Ида-Таллиннской центральной больницы Мярт Пыллувеэр.

В то же время, каждый год в период жары количество обращений к врачам увеличивается. Медики рекомендуют пить больше воды, носить головные уборы и не задерживаться на пляже более чем 12 часов.

Как сообщал УНН, в Украине в этом году лето будет в целом теплым, даже жарким, в течение которого возможны ливни и град.