В Таллине зафиксировали аномальную жару

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 20079 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 40156 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 58891 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 115852 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109758 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136618 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144288 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130032 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130100 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Таллине зафиксировали аномальную жару

В Таллине зафиксировали аномальную жару

Киев  •  УНН

 • 11201 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. В столице Эстонии Таллинне зафиксирована рекордная для региона жара, сообщает УНН со ссылкой на err.

Так, температура воздуха достигла рекордной для региона отметки - 31 градусов.

Медики обеспокоены и предупреждают о тепловые удары и возможны ожоги.

"Каждый год к нам привозят людей с тепловыми ударами. Я обычно говорю, что человеческое тело не предназначено к всестороннему поджаривания: горячий песок снизу и солнечные лучи сверху. Надо делать паузы", - пояснил руководитель Центра экстренной медицины Ида-Таллиннской центральной больницы Мярт Пыллувеэр.

В то же время, каждый год в период жары количество обращений к врачам увеличивается. Медики рекомендуют пить больше воды, носить головные уборы и не задерживаться на пляже более чем 12 часов.

Как сообщал УНН, в Украине в этом году лето будет в целом теплым, даже жарким, в течение которого возможны ливни и град.

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