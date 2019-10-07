Украинцев перевели на оплату газа за заказанную мощность

Согласно проекту постановления, предполагается изменение принципов определения величины мощности для потребителей природного газа - переход от присоединенной мощности к заказанной мощности, которая будет максимально соответствовать их потребностям.

Заказ мощности будет осуществляться на основе статистических данных объемов потребления природного газа каждому потребителю в прошлых периодах. При этом в НКРЭКУ отметили, что таким образом бытовые потребители получат дополнительную защиту, определение процедуры установления и пересмотра тарифов на услуги распределения природного газа.

Как отметила во время обсуждения председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко, отныне потребители будут платить не по фактически потребленным объемам, а за резерв объема газа для них и обслуживания "трубы". В случае перебора объемов газа штрафные санкции для бытовых потребителей сначала не будут применяться.

Для не бытовых потребителей Комиссия определила два варианта заказа - по фактическим показателям потребления в течение прошлого года или без привязки к показателям прошлого года. Впрочем, в случае перебора объемов, в отношении не бытовых потребителей будут применять штрафные санкции.

По мнению представителей не бытовых потребителей, такой подход не учитывает форс-мажорных ситуаций для крупных предприятий - например, аварийные ситуации или изменения плана производства, при которых предприятия будут потреблять меньше газа, который уже будет оплачен.

Напомним, газ для населения Украины в сентябре будет дешевле на 115 гривен, тогда как в целом снижение тарифа на газ в течение последних 5 месяцев составило около 30%.