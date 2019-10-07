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Українців перевели на оплату газу за замовлену потужність

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, змінила методику визначення та розрахунку тарифів на послуги розподілу природного газу, перевівши побутових і не побутових споживачів на замовлену потужність. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання НКРЕКП у Києві, передає кореспондент УНН.

Українців перевели на оплату газу за замовлену потужність

Згідно з проектом постанови, передбачається зміна принципів визначення величини потужності для споживачів природного газу – перехід від приєднаної потужності до замовленої потужності, що буде максимально відповідати їх потребам.

Замовлення потужності буде здійснюватись на основі статистичних даних обсягів споживання природного газу кожного споживача у минулих періодах. При цьому в НКРЕКП зазначили, що таким чином побутові споживачі отримають додатковий захист, визначення процедури встановлення та перегляду тарифів на послуги розподілу природного газу.

Як наголосила під час обговорення голова НКРЕКП Оксана Кривенко, відтепер споживачі сплачуватимуть не за фактично спожитий обсяг, а за резерв обсягу газу для них і обслуговування "труби". У разі перебору обсягів газу штрафні санкції для побутових споживачів спочатку не застосовуватимуться.

Для не побутових споживачів Комісія визначила два варіанти замовлення – за фактичними показниками споживання протягом минулого року або замовлення без прив’язки до показників минулого року. Утім, у разі перебору обсягів, до не побутових споживачів застосовуватимуть штрафні санкції.

На думку представників не побутових споживачів, такий підхід не враховує форс-мажорних ситуацій для великих підприємств – як наприклад, аварійні ситуації або зміни плану виробництва, під час яких підприємства споживатимуть значно менше газу, який вже буде оплачений.

Нагадаємо, газ для населення України у вересні буде дешевше на 115 гривень, тоді як в цілому зниження тарифу на газ протягом останніх 5 місяців склало близько 30%.

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