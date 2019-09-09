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Газ для населення у вересні подешевшає на 115 грн – Герус

Газ для населення у вересні подешевшає на 115 грн – Герус

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Газ для населення України у вересні буде дешевше на 115 гривень, тоді як в цілому зниження тарифу на газ протягом останніх 5 місяців склало близько 30%. Про це заявив голова комітету з питань енергетики та ЖКХ Андрій Герус під час засідання Погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент УНН.

“Ціна газу для населення у вересні місяці буде знижена приблизно на 115 гривень за тисячу кубометрів. Таким чином, за останні 5 місяців зниження ціни газу для населення складає вже близько 30%”, — зазначив Герус.

За його словами, також є сподівання, що в жовтні тарифи на електроенергію для не побутових споживачів будуть знижені ще на 10 коп.

Нагадаємо, одним з пріоритетних завдань роботи нового уряду стане перегляд прожиткового мінімуму в бік збільшення й зниження тарифів на комунальні послуги.

Українські Національні Новини

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