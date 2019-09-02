Прем'єр пообіцяв переглянути прожитковий мінімум і знизити тарифи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Одним з пріоритетних завдань роботи нового уряду стане перегляд прожиткового мінімуму в бік збільшення й зниження тарифів на комунальні послуги. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі Президента Володимира Зеленського з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.
"Подолання бідності. Зараз прожитковий мінімум, який задекларований у нас на папері, не відповідає тому, що є в реальності. Очевидно, що за ці гроші людина не може прожити нормально. Очевидно, що цей мінімум має бути переглянутий і людина повинна бути забезпечена на цьому мінімальному рівні життя", - зазначив Гончарук.
При цьому він додав, що складовою частиною цього питання є тарифи, тож уряд уже працює над тим, щоб зменшити кінцеву суму в платіжках.
Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, що під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради, уряду та правоохоронних органів будуть формуватися спільні плани і окреслюватись дорожня карта дій уряду.