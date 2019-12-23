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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Украинцы смогут отказаться от гарантированной цены на газ до 30 декабря

Украинцы смогут отказаться от гарантированной цены на газ до 30 декабря

Киев  •  УНН

 • 14449 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" продлила срок принятия решения об отказе бытовых потребителей от гарантированной квартальной цены на несколько дней - с 24 декабря до 30 декабря 2019 года, передает УНН со ссылкой на пресс служба компании.

"Потребители, которые хотят отказаться от гарантированной квартальной цены, могут обратиться к своим региональным сбытовым компаниям. Они предложат алгоритм выхода из программы, который будет удобен клиенту. Центры обслуживания клиентов будут работать до 28 декабря, а в личных кабинетах, несмотря на праздничные и выходные дни, опция отказа будет доступна до 30 декабря", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что с 1 января 2020 года для потребителей, имеющих право на приобретение газа на льготных условиях (ПСО), будут действовать два ценовые предложения на газ от Нафтогаза: квартальное и ежемесячное. Квартальная оптовая цена, зафиксированная на уровне 5500 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов), будет действовать автоматически для всех защищенных потребителей до конца отопительного сезона.

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Ежемесячная оптовая цена для таких потребителей в январе 2020 года составит 5500 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Ежемесячная цена в следующих месяцах отопительного сезона может быть и выше гарантированной цены и ниже. До 30 декабря потребители должны решить по какой цене будут покупать газ в течение отопительного сезона: фиксированной на весь квартал или ежемесячной, которая будет колебаться в соответствии с внешних факторов. Для тех потребителей, которые откажутся от гарантированной квартальной цены, вернуться обратно в программу после 30 декабря возможности не будет.

Оба механизма - ежемесячной и гарантированной цены соответствуют требованиям МВФ. Согласно международных обязательств с 1 января 2020 Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО. С 1 мая 2020 года Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

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