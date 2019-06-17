Украинцы завоевали три награды в рамках полумарафона в Чехии

Наш Роман Романенко оказался на финише между победителем итальянцем Рачик Ясина и бронзовым призером Полу Поллок из Ирландии, получив “серебро”.

В женской части сразу две Украинская получили награды: Ольга Шматенко — “серебро”, Дарья Михайлова — “бронза”. Победительницей стала молдаванка Лилия Фиськович.

“Мне, конечно, хотелось попасть в призы, но компания у нас серьезная, судя по результатам. Ну может поддержка тренера, он все-таки был здесь и это уже последний старт перед Лондоном, еще в Лондоне будет 10 тысяч метров. Хотелось просто хорошо выступить, поэтому пришлось немного поработать. Очень довольна”, — отметила Шматенко.

Напомним, что два участника напимарафону умерли после финиша в Кардиффе.