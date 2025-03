У Кардіффі два учасники напівмарафону померли після перетину фінішної межі

Померлі чоловіки, чиї імена не називаються, були досить молоді: один з них перебував на третьому десятку років, інший — на четвертому. Бігунам спочатку була надана допомога безпосередньо у фінішної позначки, потім їх доставили в лікарню Кардіфського університету, де лікарі констатували їхню смерть. Її причиною в обох випадках стала зупинка серця.

“Всі, хто хоч якось пов’язаний з забігом, вбиті горем. Вони, на жаль, стали першими жертвами за 15-річну історію цих змагань”, — констатував Метт Ньюмен, глава компанії Run 4 Wales, яка є організатором кардіффського напівмарафону.

It is with deep regret the Cardiff Half Marathon organisers, Run 4 Wales, have to announce that two runners in this year’s event have died after suffering cardiac arrests at the finish line. Full statement: https://t.co/AlWvjyJ3WM

— Cardiff Half Marathon (@CardiffHalf) 7 жовтня 2018 р.