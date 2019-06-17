Українці завоювали три нагороди в рамках напівмарафону в Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У чеському місті Оломоуц відбулися чоловічий та жіночий напівмарафони в яких призерами стали українці, повідомляє УНН з посиланням на "Жорстку Атлетику".
Наш Роман Романенко опинився на фініші між переможцем італійцем Рачіком Ясіном та бронзовим призером Полу Поллоку з Ірландії, отримавши "срібло".
У жіночій частині одразу дві українки отримали нагороди: Ольга Шматенко – "срібло", Дар'я Михайлова – "бронза". Переможницею стала молдованка Лілія Фіськович.
"Мені, звичайно, хотілось потрапити в призи, але компанія у нас серйозна, судячи з результатів. Ну може підтримка тренера, що він все-таки був тут і це вже останній старт перед Лондоном, ще у Лондоні буде 10000 метрів. Хотілось просто добре виступити, тому довелось трохи попрацювати. Дуже задоволена", - відзначила Шматенко.
Нагадаємо, що два учасники напімарафону померли після фінішу в Кардіффі.