Украинцы завоевали первые медали на молодежном чемпионате Европы по борьбе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В македонском Скопье украинские представители вольной борьбе на старте молодежного чемпионата Европы получили две медали, одна из которых высшей пробы, передает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
Эрик Арушанян в весовой категории до 65 килограммов в финале победил россиянина Абдулмажида Кудиева и завоевал “золото”.
Еще одна медаль на счету Валентина Бабий. В весовой категории до 79 килограммов украинец победил итальянца Сальваторе Диану и получил бронзовую награду.
Напомним
Украина получила заключительную олимпийскую лицензию по греко-римской борьбе.