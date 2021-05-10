Україна здобула заключну олімпійську ліцензію з греко-римської боротьби

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. В столиці Болгарії визначилися фіналісти Світового Олімпійського кваліфікаційного турніру з греко-римської боротьби, а отже - володарі олімпійських ліцензій, передає УНН з посиланням на Федерацію греко-римської боротьби України.

Деталі

У ваговій категорії до 67 кг “квиток” у Токіо завоював борець із Запоріжжя Парвіз Насібов. Українець вийшов у фінал турніру, по черзі вигравши у борців зі Швейцарії, Перу, Азербайджану та Японії.

За крок від ліцензії зупинився важковаговик з Конотопу Микола Кучмій. В кожному раунді змагань Микола активно нав’язував свою боротьбу, йшов вперед з перших секунд, проводив прийоми, але у півфінальному поєдинку він у рівному протистоянні з рахунком 1:1 поступився представнику Фінляндії Е. Кьосманнену.

Доповнення

Цей турнір був останнім шансом виграти ліцензії на Олімпійські Ігри. За підсумками всіх відбіркових змагань, збірна України з греко-римської боротьби має три олімпійські ліцензії у вагових категоріях до 60 кг (Ленур Теміров), 67 кг (Парвіз Насібов) та 87 кг (Жан Беленюк).

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