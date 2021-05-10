Украина получила заключительную олимпийскую лицензию по греко-римской борьбе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В столице Болгарии определились финалисты Всемирного Олимпийского квалификационного турнира по греко-римской борьбе, а значит - обладатели олимпийских лицензий, передает УНН со ссылкой на Федерацию греко-римской борьбы Украины.
Детали
В весовой категории до 67 кг "билет" в Токио завоевал борец из Запорожья Парвиз Насибов. Украинец вышел в финал турнира, поочередно выиграв у борцов из Швейцарии, Перу, Азербайджана и Японии.
В шаге от лицензии остановился тяжеловес из Конотопа Николай Кучмий. В каждом раунде соревнований Николай активно навязывал свою борьбу, шел вперед с первых секунд, проводил приемы, но в полуфинальном поединке он в равном противостоянии со счетом 1:1 уступил представителю Финляндии Э. Кьосманнену.
Дополнение
Этот турнир был последним шансом выиграть лицензии на Олимпийские Игры. По итогам всех отборочных соревнований, сборная Украины по греко-римской борьбе имеет три олимпийские лицензии в весовых категориях до 60 кг (Ленур Темиров), 67 кг (Парвиз Насибов) и 87 кг (Жан Беленюк).