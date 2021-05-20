Українці завоювали перші медалі на молодіжному чемпіонаті Європи з боротьби
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У македонському Скоп'є українські представники вільної боротьби на старті молодіжного чемпіонату Європи здобули дві медалі, одна з яких найвищого ґатунку, передає УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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Ерік Арушанян у ваговій категорії до 65 кілограмів у фіналі переміг росіянина Абдулмажида Кудієва та завоював “золото”.
Ще одна медаль на рахунку Валентина Бабія. У ваговій категорії до 79 кілограмів українець переміг італійця Сальваторе Діану і здобув бронзову нагороду.
Нагадаємо
Україна здобула заключну олімпійську ліцензію з греко-римської боротьби.