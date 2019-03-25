Украинцы завоевали ряд наград ЧЕ по пулевой стрельбе

Медали высшей пробы на счету украинского дуэта в составе Елены Костевич и Олега Омельчука, которые в стрельбе из пистолета среди смешанных команд заняли 1 место. В упражнении ПП-3 среди мужчин звание чемпиона Европы завоевал наш Павел Коростылев.

Вместе с коллегами по команде - Полиной Конаревой и Анной Левковской - Елена Костевич заняла 2 место в командном первенстве упражнения ПП-3 среди женщин. В этой же дисциплине в соревнованиях среди мужчин Олег Омельчук, Павел Коростылев и Денис Кушниров также получили "серебро".

В стрельбе по движущейся мишени на счету украинский 5 медалей. "Золото" в упражнении ГП-11а среди женщин одержала Галина Авраменко. Она также заняла 2 место в упражнении ГП-12 с установлением рекорда Европы, завоевала две серебряные медали в командных соревнованиях в упражнении ГП-11, а вместе с Викторией Рыбовалов и Валентиной Гончаровой и в стрельбе среди смешанных команд с Игорем Кизимом.

Отметим также, что в активе Кизима и "бронза" в упражнении ГП-12 среди мужчин.

Как сообщалось ранее, паралимпийская сборная Украины стала лучшей командой на ЧЕ по пулевой стрельбе.