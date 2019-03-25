Українці завоювали низку нагород ЧЄ з кульової стрільби
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У хорватському місті Осієк завершився чемпіонат Європи з кульової стрільби, на якому українські спортсмени зібрали цілий врожай нагород, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національний олімпійський комітет (НОК) України.
Медалі найвищого ґатунку на рахунку українського дуету у складі Олени Костевич та Олега Омельчука, які у стрільбі з пістолета серед змішаних команд посіли 1 місце. У вправі ПП-3 серед чоловіків звання чемпіона Європи виборов наш Павло Коростильов.
Разом із колегами по команді – Поліною Конарєвою та Ганною Левковською – Олена Костевич посіла 2 місце у командній першості вправи ПП-3 серед жінок. У цій же дисципліні у змаганнях серед чоловіків Олег Омельчук, Павло Коростильов та Денис Кушніров також здобули "срібло".
У стрільбі по рухомій мішені на рахунку українців 5 медалей. "Золото" у вправі ГП-11а серед жінок здобула Галина Авраменко. Вона також посіла 2 місце у вправі ГП-12 з встановленням рекорду Європи, виборола дві срібні медалі в командних змаганнях у вправі ГП-11, а разом з Вікторією Рибоваловою та Валентиною Гончаровою й у стрільбі серед змішаних команд з Ігорем Кізимом.
Відзначимо також, що в активі Кізима і "бронза" у вправі ГП-12 серед чоловіків.
Як повідомлялося раніше, паралімпійська збірна України стала кращою командою на ЧЄ з кульової стрільби.