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Паралімпійська збірна України стала переможцем ЧЄ з кульової стрільби

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Національна паралімпійська збірна команда України з кульової стрільби потужно виступила на чемпіонаті Європи з паралімпійської кульової стрільби (пневматична зброя), повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НКСІУ.

Паралімпійська збірна України стала переможцем ЧЄ з кульової стрільби

Впродовж трьох змагальних днів у Белграді українські паралімпійці, змагаючись з понад 120 спортсменами з 27 країн світу, здобули 13 медалей — 4 “золотих”, 5 “срібних” та 4 “бронзових” та вибороли перше місце у Європі.

Із восьми вправ, включених до програми чемпіонату Європи, збірна команда України у складі 12 спортсменів змогла завоювати медалі у семи вправах. За якістю медалей збірна команда України посіла перше командне місце, а за кількістю повторила свій успіх травневого чемпіонату світу 2018 року при цьому, до програми чемпіонату Європи не входили вправи зі стрільби з малокаліберної зброї.

Зауважимо, що наша Ірина Щетнік встановила новий рекорд світу та Європи в фіналі ЧЄ.

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