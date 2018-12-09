Паралимпийская сборная Украины стала победителем ЧЕ по пулевой стрельбе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда Украины по пулевой стрельбе мощно выступила на чемпионате Европы по паралимпийской пулевой стрельбе (пневматическое оружие), сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НКСИУ.
В течение трех соревновательных дней в Белграде украинские паралимпийцы, соревнуясь с более 120 спортсменами из 27 стран мира, получили 13 медалей — 4 “золотых”, 5 “серебряных” и 4 “бронзовых” и завоевали первое место в Европе.
Из восьми упражнений, включенных в программу чемпионата Европы, сборная команда Украины в составе 12 спортсменов смогла завоевать медали в семи упражнениях. По качеству медалей сборная команда Украины заняла первое командное место, а по количеству повторила свой успех майского чемпионата мира 2018 года при этом, программы чемпионата Европы не входили упражнения по стрельбе из малокалиберного оружия.
Заметим, что наша Ирина Щетник установила новый рекорд мира и Европы в финале ЧЕ.