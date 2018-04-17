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Украинцы завоевали два "золота" на ЧЕ по таэквон-До

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. В словенском Мариборе завершился 33-й зачетом чемпионат Европы среди взрослых и 24-й чемпионат Европы среди юниоров по таэквон-До. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

В итоге соревнований в активе “сине-желтой сборной” две “золотые” и одна бронзовая медали.

На высшую ступень пьедестала среди взрослых в весовой категории — 57 кг поднялся Виталий Соловей. “Золото”, добытое Виталием в Мариборе, принесло ему звание трехкратного чемпиона Европы по таэквон-До.

Украина имеет чемпиона и среди юниоров. Егор Евсеев стал сильнейшим среди юниоров в весовой категории −50 кг.

Бронзовую награду в весовой категории 85 кг в копилку отечественной команды получил Артем Белов.

Стоит отметить, что более 600 участников из 30 стран боролись за награды, континентального первенства среди которых были 15 украинский.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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